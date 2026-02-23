Treviso | fake AI scatena polemiche su proroga caserma Piave

Un’immagine manipolata con intelligenza artificiale mostra il sindaco di Treviso e Gaia Righetto del centro sociale Django mentre sembrano concordare su una questione. La creazione di questa foto falsa ha provocato accuse e tensioni tra amministrazione e attivisti. La diffusione dell’immagine alimenta discussioni sulla responsabilità nell’uso delle tecnologie digitali. La polemica si concentra sulla possibilità di disinformazione e sulle conseguenze di immagini ingannevoli in ambito pubblico.

Sommario. A Treviso, un’immagine ritoccata con intelligenza artificiale ritrae il sindaco Mario Conte e Gaia Righetto del centro sociale Django in un momento di apparente accordo. La foto, pubblicata dal comitato Prima i Trevigiani, è un fake che ha scatenato una bufera politica. La proroga della concessione dell’ex caserma Piave a Django, decisa dall’amministrazione comunale, ha acceso le polemiche, con il comitato che chiede lo sgombero immediato dell’area. La foto fake che ha scatenato la bufera. Verso mezzogiorno di ieri, la pagina social del comitato Prima i Trevigiani ha pubblicato un’immagine che ha subito attirato l’attenzione: il sindaco Mario Conte e Gaia Righetto, simbolo del centro sociale Django, sorridono e si stringono la mano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

