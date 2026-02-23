Trent’anni di vessazioni in casa | condannato a cinque anni di carcere

Un uomo di 55 anni ha ricevuto una condanna di cinque anni di carcere dopo aver subito abusi in famiglia per oltre trent’anni. Le vessazioni, avvenute tra le mura di casa, sono state finalmente portate alla luce attraverso le denunce della moglie e dei figli. La decisione arriva dopo un’indagine lunga e complessa, che ha ricostruito un quadro di violenze protratte nel tempo. La vicenda si è conclusa con questa sentenza definitiva.

Una storia rimasta chiusa tra le mura domestiche per oltre tre decenni si è conclusa con una condanna pesante. Il Tribunale di Avellino ha inflitto cinque anni di reclusione a un sessantenne irpino accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni dell'ex moglie. La sentenza è stata pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Lucio Galeota, con a latere Gennaro Lezzi ed Elena Di Bartolomeo. Una decisione più severa rispetto alla richiesta della Procura: il pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro aveva infatti sollecitato una condanna a tre anni, ma i giudici hanno ritenuto di non concedere le attenuanti generiche, aumentando la pena a cinque anni.

