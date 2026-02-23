Treno merci esce dai binari sulla linea Verona-Bologna | ritardi fino a 350 minuti cancellazioni e percorsi alternativi saltando stazioni

Un incidente sulla linea Verona-Bologna ha causato il deragliamento di due carri vuoti di un treno merci, provocando ritardi fino a 350 minuti e la cancellazione di alcuni treni. La circolazione è stata interrotta tra Verona e Nogara a partire dalle 12, con i treni diretti verso Bologna che hanno saltato alcune stazioni e sono stati dirottati su percorsi alternativi. Le operazioni di ripristino sono ancora in corso.

VERONA - Circolazione dei treni sospesa sulla linea Verona-Bologna per l'uscita dei binari di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e Nogara avvenuto intorno alle 12.15 di oggi, lunedì 23 febbraio. Fortunatamente non si registrano feriti e le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Ritardi e cancellazioni Notevoli sono invece i ritardi alla circolazione. I treni, infatti, stanno percorrendo itinerari alternativi registrando rallentamenti e cancellazioni fino anche a 350 minuti. Alcuni convogli passeggeri salteranno delle fermate tra cui le stazioni come Verona Porta Nuova e Peschiera del Garda. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Treno merci esce dai binari sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)Un treno merci ha deragliato tra Verona e Nogara, causando ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni.

Treno merci esce dai binari sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 290 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)Un incidente sulla linea Verona-Bologna ha causato l’uscita dai binari di due carri vuoti di un treno merci, avvenuto intorno alle 12 tra Verona e Nogara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Trasporti: Pechino inaugura primo treno merci Cina-Europa attraverso Mar Caspio.

Treno merci esce dai binari sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)VERONA - Circolazione dei treni sospesa sulla linea Verona-Bologna per l'uscita dei binari di due carri vuoti di un treno merci fra Verona ... msn.com

Linee ferroviarie Verona-Bologna e Verona-Modena completamente bloccate - facebook.com facebook

Deraglia treno merci, bloccata linea Verona-Bologna: Frecciarossa con oltre 200 minuti di ritardo x.com