Tre cantieri attivi su via Caldarola | nuove modifiche alla circolazione

Via Caldarola è al centro di tre cantieri attivi, causando rallentamenti e deviazioni nel traffico. La concentrazione di lavori sulla strada principale del quartiere Japigia ha portato l’amministrazione a introdurre nuove modifiche temporanee alla circolazione. Le modifiche mirano a coordinare gli interventi e limitare i disagi per gli automobilisti e i residenti. La situazione richiede attenzione da parte di chi percorre quotidianamente questa arteria.

Via Caldarola diventa la strada regina dei cantieri: l'importante arteria stradale del quartiere Japigia vede attivi, in questi giorni, tre interventi: a causa della contemporanea azione, per coordinare i lavori e ridurre i disagi alla mobilità, l'amministrazione comunale ha deciso alcune modifiche temporanee alla circolazione. I nuovi divieti scattano da oggi, 23 febbraio. Gli accessi ai civici saranno garantiti ai residenti secondo le modalità indicate dalla segnaletica temporanea. Le linee del trasporto pubblico urbano eventualmente interessate saranno deviate su strade limitrofe. BariToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Cantiere Brt a Japigia: nuove limitazioni alla circolazione su via Caldarola Lavori per il parco della Rinascita, nuove limitazioni alla circolazione su via CaldarolaL'amministrazione comunale ha avviato lavori su via Caldarola, nel quartiere Japigia, per la realizzazione dei percorsi BRT. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Notiziario viabilità Mugello – Tutti i cantieri aperti; Tre Ponti, un altro mese per riaprire il cantiere e 7 per finire i lavori; Montalto di Castro, strade nel caos, l’opposizione attacca sui cantieri di Poggi Alti e Quartuccio; Dal centro alla tangenziale, la mappa dei lavori della settimana. Napoli, tre nuovi cantieri di ABC: al via l'ottimizzazione del sistema idrico e fognarioABC - Acqua Bene Comune Napoli, ha avviato a Napoli tre significativi cantieri per il miglioramento delle reti idriche e fognarie della città. Tali interventi, resi possibili grazie ad un’azione ... ilmattino.it Paralisi urbanistica a Milano: il Comune punta su tre fronti per sbloccare i cantieriIl Comune di Milano lavora a un piano in tre fasi per sbloccare i cantieri fermi tra inchieste e sequestri. Si valutano revoche di autorizzazioni, un tavolo con la Prefettura e una legge nazionale per ... affaritaliani.it Duomo a Firenze tre cantieri di restauro per un investimento di oltre 60 milioni di euro Cs B https://bit.ly/restauroduomo25 - facebook.com facebook Duomo a Firenze tre cantieri di restauro per un investimento di oltre 60 milioni di euro Cs B bit.ly/restauroduomo25 x.com