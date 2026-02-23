Travolto dalla slavina sul Catinaccio è morto in ospedale

Un escursionista di 28 anni è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato travolto da una slavina sul Catinaccio. La valanga si è staccata nel pomeriggio di domenica 22 febbraio, mentre l’uomo stava percorrendo un sentiero in quota. I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita del giovane, che era rimasto sepolto sotto la neve. La vittima si trovava in zona con altri escursionisti, ma nessuno è riuscito a intervenire in tempo.

Il giovane, originario di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, era con la compagna per un’escursione con le ciaspole quando, poco lontano dalle Torri del Vajolet, una slavina li ha travolti. Lei è rimasta illesa e ha subito dato l’allarme, mentre il ragazzo è stato trascinato e sepolto dal manto nevoso. I soccorsi sono stati complicati in quanto, da quello che è emerso, il 28enne non era dotato di Artva, la sonda che permette l’individuazione in caso di seppellimento da valanga. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Uccisi Tonino e Gilberto, gli asinelli di Santa Lucia: è stato un orso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Valanga fuoripista a Courmayeur, morto in ospedale e Torino anche 3° sciatore travolto: 3 deceduti nella slavina in Val Veny - VIDEOUna valanga fuori pista in Val Veny ha provocato la morte di tre sciatori, tra cui un uomo francese di 35 anni.

Carlo Notari, il vigile del fuoco di 29 anni muore travolto dalla valanga sul Monte Tiarfin: «Inghiottito dalla slavina»Questa mattina sulle pendici del Monte Tiarfin, a Udine, un vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto dopo essere stato travolto da una valanga.

Escursionisti travolti e uccisi da due valanghe nel giro di poche ore: 28enne travolto durante la ciaspolata sul Catinaccio, 50enne a Merano 2000TRENTINO ALTO ADIGE - Sono due gli escursionisti morti dopo essere stati travolti da altrettante valanghe ieri, domenica 22 febbraio, in Trentino ... msn.com

Merano 2000: scialpinista muore travolto da una slavinaA Merano 2000, uno scialpinista è stato travolto e ucciso da una valanga. La valanga si è staccata intorno alle 12:30 sul monte Plattinger. A fare l'allarme la pattuglia sciistica ha dato l'allarme. rainews.it

Scialpinista muore sotto una valanga in Alto Adige. Il 50enne è stato travolto da una slavina a Merano 2000 #ANSA x.com

