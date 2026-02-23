travolto da una valanga in quota il disperso 25enne trovato senza vita

Luciano Capasso, 25 anni, è stato trovato senza vita dopo essere stato travolto da una valanga a quota 2.700 metri, in Svizzera. La slavina si è staccata durante una escursione in montagna, dove lavorava come autista in un hotel di Saint Moritz. Il suo corpo è stato individuato dopo cinque giorni di ricerche, che hanno coinvolto anche unità cinofile e droni. La tragedia ha scosso la comunità locale e i colleghi dell’hotel.

Travolto da una valanga a quota 2.700 metri. È morto così Luciano Capasso (foto), 25 anni, originario della provincia di Napoli, disperso da cinque giorni sulle montagne intorno a Saint Moritz, in Svizzera, dove lavorava come autista in un hotel. La conferma è arrivata dall’avvocato della famiglia, Sergio Pisani. Sul posto si trova il fratello maggiore Emmanuel. Luciano Capasso, era esperto ed era uscito per un’escursione in alta quota quando è stato sorpreso da una bufera di neve. L’ultimo messaggio inviato ai familiari – "Cercherò di sopravvivere" – aveva alimentato la speranza che potesse resistere in attesa dei soccorsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Merano 2000: scialpinista muore travolto da una slavinaA Merano 2000, uno scialpinista è stato travolto e ucciso da una valanga. La valanga si è staccata intorno alle 12:30 sul monte Plattinger. A fare l'allarme la pattuglia sciistica ha dato l'allarme. rainews.it

Travolto da una valanga nell’area di Merano 2000, morto un cinquantenne di SarentinoLa valanga presentava due fronti, un elemento che ha reso particolarmente delicata la bonifica dell’area. Sul posto sono confluiti oltre cento soccorritori tra tecnici del soccorso alpino, forze dell’ ... altoadige.it

Incidente in montagna a Verbier: muore giovane sciatore travolto da una valanga - facebook.com facebook

Valanga a Courmayeur, muore anche il terzo sciatore travolto x.com