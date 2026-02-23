Travolto da un grosso tronco boscaiolo muore sui monti della Laga

Un boscaiolo di 54 anni ha perso la vita sui monti della Laga dopo essere stato colpito da un grosso tronco durante le operazioni di taglio. La causa dell’incidente riguarda un malfunzionamento dell’attrezzatura e una cattiva stabilità del tronco, che lo hanno travolto improvvisamente. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. La scena si è svolta in un’area remota, rendendo difficile l’intervento dei soccorsi.

Tragedia sui monti della Laga dove un boscaiolo di 54 anni ha perso la vita travolto da un grosso tronco mentre stava lavorando con la sua ditta. L'incidente, come riporta l'agenzia LaPresse, si è verificato in provincia di Teramo, nei pressi della frazione il Ceppo di Rocca Santa Maria, a 1300 metri di quota: la vittima è Eugenio Marchetti, di Pietralta di Rocca Santa Maria. Inutili i soccorsi, fatti scattare immediatamente dagli altri operai che erano sul posto. Il personale del 118, giunto con ambulanza ed elisoccorso, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Boscaiolo travolto dal tronco che stava tagliando, è morto sul colpo scaraventato nel canale BrentellaUn boscaiolo è morto dopo essere stato travolto dal tronco che stava tagliando, finendo nel canale Brentella.

Giacomo Casagrande travolto dal tronco che stava tagliando, il boscaiolo 71enne è morto sul colpo scaraventato nel canale BrentellaGiacomo Casagrande è morto dopo essere stato travolto da un tronco mentre lavorava nel bosco a Biadene, frazione di Montebelluna.

