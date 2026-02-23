Travis Scott scattano le prevendite per il concerto alla Rcf Arena | i prezzi dei biglietti

Le prevendite dei biglietti per il concerto di Travis Scott alla Rcf Arena sono iniziate oggi alle 16, a causa dell’alta richiesta del pubblico. La vendita anticipata permette di assicurarsi i posti per l’evento del 17 luglio, che fa parte dell’Hellwatt Festival a Reggio Emilia. Oltre a Travis Scott, si esibiranno artisti come Kanye West, Dj Snake e Rita Ora, attirando molti appassionati. I biglietti disponibili sono già in fase di esaurimento.

Reggio Emilia, 23 febbraio 2026 – Scattano da oggi alle 16 le prevendite dei biglietti per il concerto di Travis Scott di venerdì 17 luglio alla Rcf Arena, nell'ambito dell'Hellwatt Festival che vedrà esibirsi sul palco del campovolo altri grandi artisti come Kanye West, Dj Snake, Martin Garrix, Ozuna e Rita Ora. I biglietti per il rapper americano Travis Scott partono da 99 euro più commissioni, a salire. Le prevendite partiranno oggi dalle 16. Ecco i prezzi nel dettaglio, settore per settore: Blue Zone – Standard 99€ + commissioni Blue Zone – Early Entry 109€ + commissioni (l'early entry darà diritto ad accedere 15 minuti prima degli altri spettatori, attraverso l'ingresso dedicato).