Traversa di viale Alcione tra crateri e degrado | tre mesi fa la segnalazione al Comune FOTO

Fra buche come crateri, buio pesto di notte e degrado questa stradina di viale Alcione, al confine tra Francavilla al Mare e Pescara versa da anni in uno stato di vergognoso degrado. A segnalarlo è un lettore. “Incuriosito da tale abnorme situazione -riferisce - ho chiamato più volte il Comune di Francavilla evidenziando l’urgenza di intervenire per ripristinare la stradina, ricevendo rassicurazioni sugli interventi da effettuare”. Tre mesi sarebebro già trascorsi da quelle telefonate e finora la stradina rimane nel “solito stato vergognoso”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

