Trasporto merci | in Italia la gomma domina ancora Su ferrovia appena l’8%

Nel trasporto merci, la scelta per la strada resta dominante in Italia, con oltre il 90% delle merci movimentate nel 2024. La causa principale è la maggiore flessibilità e rapidità rispetto al trasporto su rotaia, che rappresenta solo l’8%. Le aziende preferiscono i mezzi su strada per consegne più rapide e adattabili. Questa preferenza si traduce in un volume di traffico molto superiore rispetto al trasporto ferroviario. La differenza si riflette anche nelle infrastrutture disponibili sul territorio.

Nel trasporto merci resta predominante in Italia la modalità su gomma: nel 2024 il trasporto terrestre di merci ha movimentato complessivamente 1.205,1 milioni di tonnellate, di cui il 92,1% su strada e il 7,9% su ferrovia. Anche in termini di tonnellate-chilometro, la modalità stradale è prevale e rappresenta l’86,9% del trasporto totale. È quanto emerge da un focus dell’ Istat sul settore, in cui viene spiegato che il trasporto interno e quello internazionale hanno un ruolo e un peso sostanzialmente diversi per le due modalità: le merci viaggiano prevalentemente su ferrovia per trasporti internazionali e su strada per trasporti interni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

