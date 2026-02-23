Trasporti | settimana di scioperi giovedi’ stop aerei venerdi’ e sabato tocca ai treni

Un'incertezza nei trasporti si deve a uno sciopero programmato che coinvolge voli e treni. Le agitazioni, dichiarate dalle sigle sindacali, mirano a protestare contro le condizioni di lavoro e le politiche aziendali. Giovedì si fermeranno i voli, mentre venerdì e sabato toccherà ai convogli ferroviari. Questo disservizio potrebbe creare disagi a molti pendolari e viaggiatori, costretti a cercare alternative per muoversi. Restano da capire le eventuali ripercussioni sui collegamenti nazionali e internazionali.

Sarà una settimana complessa per coloro che dovranno spostarsi via aereo o treno. Infatti, nel finale del mese di febbraio, si preannunciano alcune agitazioni che interesseranno il trasporto aereo, in programma per giovedì 26 febbraio, e quello ferroviario, previsto per il 27 e 28 febbraio. Il primo sciopero coinvolgerà i lavoratori di Ita Airways, easyJet e Vueling, in tutta Italia. Questa mobilitazione è stata proclamata da Cub Trasporti e durerà 24 ore, interessando i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e l’indotto degli aeroporti. Ita Airways ha già cancellato circa il 55% del proprio operativo previsto per il 26 febbraio, e alcuni voli sono stati annullati anche nelle giornate del 25 e del 27 febbraio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Scioperi di fine febbraio, trasporti a rischio. Stop per aerei e treni, protesta anche nei museiUno sciopero di fine febbraio causa disagi diffusi nel settore dei trasporti e culturale, con aerei e treni fermi e musei chiusi.

Scioperi di febbraio nei trasporti: dai treni agli aerei, quali sono i giorni a rischio stopIl mese di febbraio si prepara a mettere a dura prova chi deve spostarsi in Italia.

