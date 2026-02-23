Trasporti nel caos | Italia paralizzata dagli scioperi di fine febbraio

Gli scioperi di fine febbraio hanno paralizzato i trasporti italiani, causando cancellazioni di voli, treni e bus. La causa principale è stata la protesta dei sindacati contro il rinvio delle Olimpiadi invernali, che ha portato a una forte mobilitazione. Centinaia di pendolari si sono trovati bloccati nelle stazioni e negli aeroporti, mentre le autorità hanno tentato di gestire il caos. La situazione resta critica in molte città del paese.

Stop a voli, treni e bus: i sindacati sfidano il governo dopo il rinvio per le Olimpiadi Scioperi: il mese. Scioperi: il mese di febbraio si chiude con una tempesta perfetta per il settore dei trasporti. In tutta Italia i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia per rivendicare migliori condizioni contrattuali, colpendo simultaneamente il comparto aereo, quello ferroviario e il trasporto pubblico locale. Gli scioperi iniziano ufficialmente giovedì 26 febbraio, quando il personale del comparto aereo interromperà il servizio coinvolgendo vettori di primo piano come Ita Airways, easyJet e Vueling.

Scioperi di febbraio, trasporti nel caos: stop aerei, treni e bus. Le date da segnare sul calendarioA febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos.

Scioperi: a fine febbraio a rischio aerei, treni e trasporto locale. In tutta Italia incrociano le braccia i lavoratori del settore dei trasportiA febbraio, i lavoratori dei trasporti hanno annunciato scioperi a causa di contrasti sulle condizioni di lavoro.

