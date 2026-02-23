Trasferimenti shock | 74 detenuti persi tra studio e lavoro

Il trasferimento improvviso di 74 detenuti di alta sicurezza da Parma è stato causato da problemi organizzativi nelle strutture carcerarie. Le autorità hanno deciso di spostare i detenuti per alleggerire le presenze e migliorare le condizioni di vita. I trasferimenti sono avvenuti senza avviso preventivo, creando confusione tra i coinvolti. La decisione ha suscitato molte proteste tra gli operatori e i detenuti stessi. La situazione resta sotto osservazione per capire come evolverà.

Settantiquattro detenuti di alta sicurezza sono stati trasferiti senza preavviso dal carcere di Parma verso altri istituti penitenziari. La decisione ha interrotto bruscamente percorsi di studio e lavoro che coinvolgevano i detenuti, tra cui sei studenti universitari, tre che frequentavano attività dell’ateneo parmense, quattro impiegati in un’azienda locale e cinque in un laboratorio di legatoria interna al carcere. I garanti regionali dei detenuti dell’Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, e del Comune di Parma, Veronica Valenti, hanno definito la scelta grave e unilaterale, sottolineando come abbia inciso sui diritti dei detenuti e sui percorsi trattamentali avviati dopo anni di presenza nel carcere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

