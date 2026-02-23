Trapianto cuore bruciato salgono a 7 i sanitari indagati | la Procura ha chiesto l’incidente probatorio

La Procura ha aperto un’indagine dopo che un trapianto di cuore ha portato alla morte di un bambino, avvenuto il 23 dicembre scorso. La causa principale è legata a presunte responsabilità di alcuni sanitari coinvolti nell’intervento. Attualmente, sette professionisti sono sotto inchiesta e la procura ha chiesto un incidente probatorio per chiarire i fatti. Le indagini proseguono per capire cosa sia andato storto in quella delicata operazione.

Sono sette i sanitati indagatati nell’ambito delle indagini sul trapianto di cuore fallito del 23 dicembre scorso costato la vita al piccolo Domenico, deceduto sabato scorso. L’accusa ipotizzata dagli inquirenti è quella di omicidio colposo. Oltre a Guido Oppido (cardiochirurgo e responsabile Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi), Francesca Blasi (anestesista Uoc Cardiochirurgia pediatrica e cardiopatie congenite), Mariangela Addonizio (cardiochirurga Monaldi), Emma Bergonzoni (cardiochirurga Monaldi),Gabriella Farina (cardiochirurga Monaldi, responsabile espianto organo) e Vincenzo Pagano (cardiochirurgo Monaldi, componente équipe espianto) nella lista degli indagati si è aggiunta anche una dirigente medico dell’ospedale napoletano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

