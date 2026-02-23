Trainspotting 30 anni dopo | gli attori del cult di Danny Boyle oggi

Alla sua seconda regia, dopo Piccoli omicidi tra amici, il regista britannico sceglie di tornare a raccontare i suoi protagonisti attraverso inquadrature volutamente disturbanti - come la cinepresa appoggiata a terra su un lato - e una fotografia intenzionalmente sporca, capace di trasmettere in modo crudo e diretto il disagio e il degrado del loro mondo. Il British Film Institute l'ha inserito al decimo posto della lista dei migliori cento titoli britannici del XX secolo. Nel 2004, il film è stato definito come il miglior lungometraggio scozzese di tutti i tempi in un sondaggio di pubblico generale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Tornano in sala Danny Boyle e Paolo Sorrentino: un’instancabile osservazione umanaTornano in sala Danny Boyle e Paolo Sorrentino, due registi noti per il loro stile distintivo e l’attenzione ai dettagli.

Rudyard Kipling, il figlio del suo tempo che continua a scandire il passo di marcia. Anche per Danny BoyleA novant’anni dalla scomparsa, Rudyard Kipling mantiene il suo ruolo di figura fondamentale della letteratura del Novecento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Trainspotting compie trent'anni, il manifesto di un male di vivere diventato totem di un'intera generazione; Il silenzio degli innocenti compie 35 anni, la storia e le curiosità del film cult; Trainspotting compie 30 anni: il cameo dell'autore del libro, perché nel poster Tommy non c'è, 7 segreti; Notte prima degli esami 3.0. Al cinema dal 19 marzo.

Trainspotting compie trent'anni, il manifesto di un male di vivere diventato totem di un'intera generazioneIl 23 febbraio del 1996 usciva in sala il cult di Danny Boyle, un indimenticabile mix tra dramma e commedia che ha fatto la storia del cinema ... wired.it

'Nella mia scuola davano un volantino con scritto che cercavano una ragazza per un film. Mi sono presentata al provino e l'ho passato. Il regista disse che mi scelse perché ero quella più normale in mezzo a tante ragazze alla moda. Il regista era Danny Boyle - facebook.com facebook

23 febbraio 1996 Esce nei cinema #Trainspotting, tratto dal romanzo di Irvine Welsh Scopri la storia (che forse non conosci) del film capolavoro di Danny Boyle: shorturl.at/JcMRI #Trainspotting #StayRock #VirginRadio #StyleRock x.com