Tragedia in tenda | coppia e cane intossicati lei incinta

Una coppia e il loro cane sono morti a causa di un’intossicazione nella tenda dove si erano rifugiati vicino al cimitero di Borgo Solestà, ad Ascoli. La causa sembra essere legata a un accumulo di monossido di carbonio, che ha colpito anche una donna incinta tra i sopravvissuti. I soccorritori hanno trovato i corpi senza vita e hanno iniziato le indagini per chiarire le circostanze del tragico incidente. La comunità si stringe intorno alle famiglie coinvolte.

Due giovani, Evandro e Alessandra, sono stati trovati senza vita all’interno di una tenda a pochi metri dal cimitero di Borgo Solestà, ad Ascoli. L’ipotesi principale è un’intossicazione da monossido di carbonio. La tragedia ha colpito una coppia di origini sudamericane, residenti da tempo in città, che aveva scelto di trascorrere la notte sul greto del fiume Tronto. Alessandra, classe ’97, era incinta, e il loro cane ha vegliato sui corpi fino all’arrivo dei soccorsi. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, dopo una segnalazione al numero delle emergenze. I vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della municipale sono intervenuti rapidamente, ma non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tronto: coppia muore nella tenda, lei incinta. Indagini perUna coppia è morta nella tenda a Borgo Solestà, frazione di Ascoli Piceno, a causa di un sospetto avvelenamento.

Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesiUna coppia è stata trovata morta all’interno di una tenda abbandonata, probabilmente a causa delle basse temperature.

