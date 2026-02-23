Tragedia in montagna | boscaiolo perde la vita schiacciato da tronco

Un boscaiolo è morto schiacciato da un tronco mentre lavorava in montagna, a causa di un incidente nei boschi del Ceppo di Rocca Santa Maria. La vittima, impegnata con la sua squadra, è stata travolta da un tronco mentre tagliava un albero a circa 1300 metri di quota. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La tragedia ha sconvolto la comunità locale.

Teramo - Dramma a 1300 metri di quota nei boschi del Ceppo di Rocca Santa Maria: inutili i soccorsi del 118, l'uomo lavorava con la propria squadra. Un grave incidente sul lavoro si è verificato nei boschi dei Monti della Laga, in provincia di Teramo, dove un boscaiolo di 54 anni ha perso la vita durante le operazioni di taglio. La tragedia è avvenuta nei pressi della località Ceppo di Rocca Santa Maria, a circa 1300 metri di altitudine, in un'area montana particolarmente impervia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava lavorando insieme alla propria squadra quando è stato travolto da un grosso tronco, improvvisamente staccatosi durante le fasi di movimentazione del legname.

Viene travolto dal grosso tronco che sta tagliando, boscaiolo muore a 53 anni: la tragedia in AbruzzoUn boscaiolo di 53 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un grosso tronco mentre lavorava in un bosco in località “Il Ceppo”, nel Teramano.

