Tragedia a Filadelfia | muore giovane arbitro di calcio a 5

Domenico Mancari, giovane arbitro di calcio a 5 di Lamezia Terme, è morto improvvisamente durante una partita, probabilmente a causa di un problema cardiaco. La notizia ha colpito duramente la comunità sportiva del Vibonese, che si riunisce ora per rendere omaggio alla sua memoria. La sua scomparsa solleva domande sulla sicurezza degli ufficiali di gara durante le competizioni. La notizia si diffonde rapidamente tra allenatori e giocatori locali.

Un lutto che interroga lo sport. La morte improvvisa di Domenico Mancari, giovane arbitro di calcio a 5 della sezione di Lamezia Terme, ha scosso la comunità sportiva del Vibonese, lasciando un vuoto incolmabile. Il cuore del 24enne ha smesso di battere ieri a Filadelfia, comune noto per la sua vivace vita sportiva, durante quella che avrebbe dovuto essere una giornata come tante altre. I soccorsi, condotti dai sanitari del 118, dai carabinieri e dalla Capitaneria di porto, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Mancari era un arbitro apprezzato, un punto di riferimento per molti atleti nella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

