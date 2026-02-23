Tragedia a Cremona | morto 18enne in uno scontro tra un’auto e una moto

Un incidente tra un'auto e una moto in via Sesto a Cremona ha causato la morte di un 18enne. La collisione si è verificata nel primo pomeriggio di oggi e ha coinvolto due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

L'incidente in via Sesto. Dramma nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio, a Cremona, dove un violento incidente stradale ha spezzato la vita di D.B., 18 anni, studente liceale. Lo scontro è avvenuto intorno alle 13 in via Sesto e ha coinvolto una moto e un'automobile. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, che si trovava alla guida della sua moto e che, nonostante i tempestivi soccorsi, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. La dinamica dello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava viaggiando in direzione della tangenziale quando si è trovato davanti un'auto, condotta da una donna di 61 anni.