tragedia a cagliari bimbo di 5 anni muore soffocato da un pezzo di wurstel

Cagliari, 23 febbraio 2026 - Un bimbo di circa 5 anni è morto, soffocato da un pezzo di wurstel che stava mangiando, ieri sera, a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari. La tragedia, secondo i primi accertamenti, è avvenuta alle 20,30. Sul posto, chiamati dai genitori, sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimare il piccolo dopo avergli liberato le vie respiratorie. Ma purtroppo ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la tragedia. Al lavoro ci sono i militari della Stazione di Sestu dipendente dalla Compagnia di Quartu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

