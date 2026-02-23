Traffico Roma del 23-02-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma del 23 febbraio 2026 si è intensificato a causa di diversi lavori e incidenti. Sul Raccordo Anulare si registrano rallentamenti tra Nomentana e il bivio con la Roma Teramo, mentre su via Salaria si creano code all’altezza dell’aeroporto per lavori in corso. La galleria Giovanni XXIII rimane chiusa dalle 22 alle 6, e l’autostrada tra Guidonia e il bivio con la L’Aquila è temporaneamente chiusa fino alle 6 di domani.

Luceverde Roma vero hai trovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ancora qualche problema sul Raccordo Anulare dove ci sono rallentamenti e code per traffico e incidente tra Nomentana e il bivio con la 24 Roma Teramo nelle due carreggiate su via Salaria per lavori transito su carreggiata ridotta all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro città frequente la forma di fiore di rallentamenti e code su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni lavori di notte alla galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in direzione della Pineta Sacchetti lavori di notte anche sull'autosole a partire dalle 22 chiusura dell'autostrada tra il bivio con la Roma L'Aquila e l'uscita di Guidonia Montecelio in direzione di Firenze la riapertura domani mattina alle 6 ma per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 20:30Alle otto e mezza di sera, il traffico a Roma rimane congestionato in alcune zone.

Traffico Roma del 23-02-2026 ore 07:30Un incidente ha causato code su via Cassia tra Formello e via della Giustiniana alle 7:30, rallentando la circolazione.

Smantellato il traffico di visti dal Bangladesh. Oggi il Tribunale di Roma ha condannato quattro persone per un sistema di visti turistici o di lavoro venduti da 7.000 a 15.000 euro ciascuno. Sono stati accertati almeno 88 casi di immigrazione clandestina, passati - facebook.com facebook

