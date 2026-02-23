Traffico Roma del 23-02-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma del 23 febbraio 2026 alle 19:30 si è intensificato a causa di un incidente sulla Tangenziale, che ha causato rallentamenti tra Nomentana e il bivio con la 24 Roma Teramo. La situazione rimane complicata anche su via Salaria, dove lavori riducono le carreggiate vicino all'aeroporto dell'Urbe. La chiusura notturna di alcune gallerie e l’autostrada tra Guidonia Montecelio e il bivio con Roma L'Aquila aggravano ulteriormente il traffico.

Luceverde Roma ritrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ancora qualche problema sul Raccordo Anulare dove ci sono rallentamenti e code per traffico e incidente tra Nomentana e il bivio con la 24 Roma Teramo nelle due carreggiate su via Salaria per lavori transito su carreggiata ridotta all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro città frequente la forma di rallentamenti e code su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni lavori di notte alla galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in direzione della Pineta Sacchetti lavori di notte anche sull'autosole a partire dalle 22 chiusura dell'autostrada tra il bivio con la Roma L'Aquila e l'uscita di Guidonia Montecelio in direzione di Firenze la riapertura domani mattina alle 6 ma per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 19:30Questa sera a Roma si registrano diversi disagi alla circolazione.

Traffico Roma del 19-02-2026 ore 19:30Il 19 febbraio 2026 alle 19:30, un incidente ha causato forti rallentamenti a Roma, coinvolgendo la tangenziale in direzione San Giovanni.

Argomenti discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Sito Istituzionale | Il 22 febbraio è domenica ecologica; Domenica ecologica Roma 22 febbraio 2026: orari e deroghe; Domenica ecologica a Roma, stop alle auto e spazio ai cammini urbani.

Smantellato il traffico di visti dal Bangladesh. Oggi il Tribunale di Roma ha condannato quattro persone per un sistema di visti turistici o di lavoro venduti da 7.000 a 15.000 euro ciascuno. Sono stati accertati almeno 88 casi di immigrazione clandestina, passati - facebook.com facebook

