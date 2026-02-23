Traffico Roma del 23-02-2026 ore 18 | 30

Il traffico di oggi a Roma ha subito rallentamenti a causa di lavori notturni e incidenti. Lungo il Raccordo Anulare si registrano code intorno a Nomentana, Prenestina e tra via della Pisana e via Aurelia, con ripercussioni sulla viabilità cittadina. Sulla tangenziale, tra Corso di Francia e San Giovanni, si accumulano veicoli in entrambe le direzioni. Nell’area dell’aeroporto, la carreggiata ridotta provoca ulteriori congestioni. Le limitazioni di questa notte influenzeranno anche l’autostrada tra Guidonia e Firenze.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-02-2026 ore 18:30

Luceverde Roma Bentrovati consuete spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita della città è sul Raccordo Anulare in particolare corda in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra via della Pisana e via Aurelia 30 mentre corre in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina su via Salaria per lavoro di transito su carreggiata ridotta all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro città inevitabili ripercussioni per il traffico Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni lentamente Code in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Tiburtina e Batteria Nomentana lavori di notte alla galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti lavori Questa notte anche sull'autosole a partire dalle 22 chiusura dell'autostrada tra il bivio con la Roma L'Aquila e l'uscita di Guidonia Montecelio in direzione di Firenze la riapertura domani mattina alle 6 ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.