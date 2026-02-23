Traffico Roma del 23-02-2026 ore 16 | 30

Lavori in corso e modifiche alla viabilità causano disagi a Roma il 23 febbraio. La chiusura di via Salaria in prossimità dell’aeroporto dell’Urbe riduce le corsie e genera code nel traffico in direzione centro. In aggiunta, lavori di potatura in via Labicana restringono la carreggiata e rallentano i veicoli. Operazioni notturne e interventi lungo Lungotevere e via Laurentina alterano il flusso veicolare, costringendo gli automobilisti a percorsi alternativi. La segnaletica rimane fondamentale per evitare confusione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via Salaria per lavori transito su carreggiata a ridotta ad altezza dell' aeroporto dell'Urbe in direzione del centro città inevitabili ripercussioni per il traffico hai l'esquilino lavori di potatura in via Labicana comportano riduzione della carreggiata tra via dei Normanni e via Merulana non si escludono rallentamenti e code da oggi e per circa un mese per lavori modifiche alla viabilità nell'area di Piazza Montegrappa sul Lungotevere Oberdan Lungotevere delle Armi nello specifico sul Lungotevere Oberdan chiusura all'altezza di Ponte Risorgimento per proveniente da Lungotevere della Vittoria sullo stesso Ponte Risorgimento transito su carreggiata rotta da Piazzale Belle Arti a Piazza Montegrappa di notte alla galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in direzione della Pineta Sacchetti lavori di notte anche in zona Monteverde vecchio fino al marzo in fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 chiusa via Nicola Fabrizi 3 via Calandrelli e via Dandolo altri lavori su via Laurentina fino al 28 febbraio in fascia oraria 226 sito su carreggiata è ridotta tra via di Vigna Murata e viale Africa attenzione alla segnaletica https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16:30Roma oggi si presenta molto congestionata.

Traffico Roma del 16-02-2026 ore 16:30Perché questa mattina sono iniziati i lavori di potatura in via Labicana, il traffico a Roma ha subito rallentamenti tra via dei Normanni e via Merulana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Sito Istituzionale | Il 22 febbraio è domenica ecologica; Domenica ecologica Roma 22 febbraio 2026: orari e deroghe; Domenica ecologica a Roma, stop alle auto e spazio ai cammini urbani.

Traffico Roma del 23-02-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da oggi riprendono i lavori sul ponte Risorgimento la carreggiata è ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Pontina proseguono le ... romadailynews.it

Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare - facebook.com facebook

Domani c'è il blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti ift.tt/hDKkS5N x.com