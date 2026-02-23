Traffico Roma del 23-02-2026 ore 08 | 30

Un incidente lungo la Cassia bis ha causato lunghe code in direzione di Roma, con traffico incolonnato per circa sette chilometri tra le Rughe e via della Giustiniana. La collisione ha coinvolto almeno due veicoli, rallentando la circolazione e creando disagi sulla via Pontina tra Aprilia e Roma. Le ripercussioni si sono sentite anche sulla via Nettunense e sulla Flaminia, dove si sono formate lunghe file e rallentamenti significativi. La situazione resta critica in molte arterie della capitale.

Luceverde Roma ancora difficile la situazione lungo la Cassia bis a causa di un incidente in direzione della capitale traffico incolonnato per circa 7 km tra le rughe via della Giustiniana sulla via Pontina in corrispondenza di Aprilia lunghe code per incidente tra via del Genio Civile e via dei tufelli verso Roma ripercussioni al traffico in particolare sulla via Nettunense tra via Pontina e via Campoleone di Lanuvio traffico Incoronato su via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti sul tratto segnalato anche un incidente auto in coda su via Salaria per lavori in corrispondenza dell' aeroporto dell'Urbe verso il centro incidente lungo la carreggiata interna del raccordo a fare file tra il bivio per Firenze via della Bufalotta traffico intenso è rallentato sulla Roma Fiumicino tra il raccordo anulare via del Cappellaccio a quella intenso il sulla tangenziale est con code a tratti tra via Tiburtina e viale Castrense verso San Giovanni e file tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 08-02-2026 ore 08:30Lungo la passeggiata di Ripetta, lavori sulle alberature chiudono la strada fino al 14 febbraio, dalle 7 alle 16.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 08:30Lunedì mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 22 febbraio niente auto nella fascia verde; Sito Istituzionale | Il 22 febbraio è domenica ecologica; Domenica ecologica Roma 22 febbraio 2026: orari e deroghe; Domenica ecologica a Roma, stop alle auto e spazio ai cammini urbani.

Blocco del traffico a Roma, quarta domenica ecologica: oggi 22 febbraio si fermano i veicoli a motore. Ecco le fasce orarieIl blocco della circolazione contro l'inquinamento previsto dal calendario del Campidoglio ... roma.corriere.it

Domani c'è il blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divietiIl blocco di domenica 22 febbraio prevede delle deroghe. In questa giornata tornano protagonisti anche i cammini urbani ... romatoday.it

Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare - facebook.com facebook

Domani c'è il blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti ift.tt/hDKkS5N x.com