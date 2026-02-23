Traffico Roma del 23-02-2026 ore 07 | 30

Un incidente ha causato code su via Cassia tra Formello e via della Giustiniana alle 7:30, rallentando la circolazione. Sul raccordo anulare, tra il bivio per Napoli e via Ardeatina, si registrano ingorghi a causa di lavori in corso. La viabilità si riduce anche su via Salaria e in altre arterie principali, dove si accumulano veicoli in attesa di passare. I lavori su via Leone XIII e altre strade contribuiscono a creare ulteriori rallentamenti in città.

Luceverde Roma Bentrovati traffico incolonnato su via Cassia per incidente tra Formello e via della Giustiniana in direzione Roma circolazione sostenuta su via Flaminia via Salaria code rispettivamente tra il raccordo e via dei Due Ponti e tra Fidene è l'aeroporto dell'Urbe code a tratti sul percorso Urbano della A24 tra Tor cervare la tangenziale est 5 km di coda per incidente su via Pontina tra Aprilia e via apriliana in direzione della capitale traffico sostenuto sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata esterna tra il bivio per Napoli e via Ardeatina rallentamenti e code anche in esterna tra la Roma Fiumicino e via Pontina e tra Prenestina e via Nomentana sulla tangenziale e rallentamenti tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in direzione Olimpico al quartiere Aurelio a partire da oggi lavori su via Leone XIII si transita su carreggiata arido corrispondenza di via Leone Dehon possibili rallentamenti nelle ore di maggior traffico nuovi lavori di scavo su via Salaria in direzione del centro comportano una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe inevitabili disagi per il traffico diretto in città il termine dei lavori è previsto per il prossimo 28 febbraio ma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 07-02-2026 ore 07:30In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 07:30Traffico intenso questa mattina a Roma.

