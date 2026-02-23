Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati traffico nella norma in queste ore sulle strade laziali ma molto intenso a Roma nord della capitale sulla Flaminia abbiamo incolonnamenti per diversi km le due direzioni tra Castelnuovo di Porto è il territorio di Morlupo si tratta di lavori per quanto riguarda il raccordo anulare ci sono cose in carreggiata interna per traffico intenso tra la Flaminia all'uscita di Castel Giubileo ancora in internal code sempre per traffico intenso partire dalla Nomentana fino all'uscita alla rustica decisamente traffico anche la zona sud del raccordo ci riferiamo in questo caso la carreggiata è bene ci sono i collegamenti a tratti a partire dall' uscita Pontina fino al bivio con la Roma Napoli sulla Roma L'Aquila Teramo attenzione e rallentamenti con possibili code per lavori in corso tra Castel Madama e ti nelle due direzioni sul tratto urbano di questa autostrada abbiamo quasi per traffico intenso tra l'uscita di Viale Palmiro Togliatti è il raccordo in direzione dell'Aquila quindi in uscita da Roma incolonnamenti sulla Tiburtina a Setteville Tivoli situazione analoga sulla Casilina con traffico in coda tra Tor Bella Monaca da Borgata Finocchio sulla Nettunense code a tratti nelle due direzioni tra Frattocchie e Pavone Cecchina godean Aprile Campo di Carne incolonnamenti per lavori in corso nelle due direzioni sulla provinciale 600 Ariana tra Lariano e Velletri sulla Pontina incolonnamenti a tratti a partire dall'uscita Fossignano Vallelata fino ad Aprilia in direzione di Latina Concludiamo con il lavoro in programma questa notte sull'autosole a partire dalle ore 22 attenzione chiusura dell'autostrada tra il bivio con la Roma L'Aquila e l'uscita di Guidonia Montecelio in direzione quindi di e Firenze la riapertura è prevista domani mattina alle 6 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 23-02-2026 ore 17:30

