Traffico Lazio del 23-02-2026 ore 09 | 30

Un mezzo pesante ribaltato sulla via Pontina a Aprilia ha causato lunghe code, rallentando il traffico tra Roma e la provincia. La deviazione sulla via Nettunense ha creato ingorghi fino a Campoleone di Lanuvio, mentre sulla A24 tra Tivoli e Castel Madama si segnalano rallentamenti per lavori. Lungo la Cassia bis e il Raccordo Anulare si registrano incolonnamenti a causa di incidenti e lavori in corso. Il traffico resta molto intenso in diverse zone del Lazio.

luce verde Lazio Bentrovati smaltimento lungo la Cassia bis in direzione della Capitale tra via di baccanello e Formello a causa di un precedente incidente oramai risolto sulla via Pontina in corrispondenza di Aprilia lunghe code per incidente tra via del Genio Civile via del tufetto verso Roma si tratta di un mezzo pesante ribalta al km 41 e 900 il traffico viene deviato sulla via Nettunense dove si segnalano rallentamenti fino a Campoleone di Lanuvio traffico rallentato sulla A24 Roma Teramo per lavori tra Tivoli e Castel Madama nelle due direzioni di marcia rallentamenti per traffico intenso sul Raccordo Anulare in particolare tra Cassia e via Salaria in giacca interna incolonnamenti in direzione del centro su via Flaminia 3 d'accordo e via dei Due Ponti lavori sulla via Salaria comportano riduzione di carreggiata in 718 in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti e Santa Rufina In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico nuovi lavori sul raccordo Vetralla Viterbo dove il transito è su carreggiata ridotta tra Viterbo Sud Viterbo Nord nei due sensi di marcia dalle 8 alle 18 fino al 27 febbraio è tutto da Marina riccomi Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 09:30Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia.

Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina.

AVVISO ALLA CITTADINANZA. ORDINANZA RELATIVA AL TRAFFICO PER LAVORI SULLA CONDOTTA ACEA Chiusura via Santa Maria dalle 7 del 19 febbraio alle ore 20 del 31 marzo e comunque fino a fine lavori. Circolazione interdetta in via Santa M - facebook.com facebook