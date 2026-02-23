Tradizione a rischio | la battaglia politica per salvare la carne

La carne di cavallo ha scatenato un acceso dibattito politico a causa delle recenti restrizioni sanitarie che ne limitano la vendita. Questa tradizione culinaria radicata a Catania e Floridia rischia di scomparire se non si trovano soluzioni rapide. I produttori locali contestano le nuove normative, sottolineando l’importanza storica del consumo di carne di cavallo nella zona. La discussione si intensifica mentre le comunità cercano un modo per preservare le proprie radici.

La carne di cavallo al centro di un dibattito politico. La carne di cavallo, simbolo di tradizione culinaria per Catania e Floridia, si trova al centro di un acceso dibattito politico. Il deputato regionale Santo Primavera, membro del gruppo MPA – Grande Sicilia e componente della commissione attività produttive e agricoltura, ha presentato un’interpellanza al presidente della Regione e all’assessore regionale per l’Agricoltura. L’obiettivo è contrastare le iniziative legislative nazionali che potrebbero vietare il consumo di questa carne, mettendo a rischio un segmento distintivo dell’enogastronomia siciliana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Catania difende la tradizione: a rischio la carne di cavallo tra leggi nazionali e identità locale.A Catania, la tradizione della carne di cavallo rischia di scomparire a causa di nuove leggi nazionali.

Stop alla carne equina, protesta la Puglia. Chef e organizzatori di sagre: «Si cancella la tradizione»In Puglia, si scatena una protesta contro il divieto di macellazione equina, deciso da alcuni chef e organizzatori di sagre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Carne equina, Federcarni contro il divieto: A rischio imprese, lavoro e tradizione; Carne equina: Il divieto metterebbe a rischio occupazione e tradizioni locali; Frosolone, il 'paese dei coltelli' si oppone al decreto Sicurezza del governo; Carne equina: 'Il divieto mette a rischio occupazione e tradizioni'.

Il Palio di San Rocco è a rischio: Una tradizione che va salvataArriva anche da Filo Rosso, la lista civica di sinistra, l’allarme per il futuro del Palio di San Rocco: Il Palio rischia di fermarsi. Per San Miniato questo evento è importante perché, oltre a una ... lanazione.it

Carne equina, Federcarni contro il divieto: “A rischio imprese, occupazione e tradizione” - facebook.com facebook