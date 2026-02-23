Trader condannato | 40 milioni di sterline di frode aeronautica

Un trader venezuelano ha ricevuto una condanna di quasi cinque anni di carcere per aver organizzato una frode che ha provocato perdite di 40 milioni di sterline nel settore aeronautico. La sua truffa coinvolgeva la falsificazione di documenti e la vendita fraudolenta di componenti aeronautici. Le autorità hanno scoperto che aveva orchestrato un sistema complesso per ingannare diverse compagnie del settore. La sentenza arriva dopo un'ampia indagine sulle sue attività illecite.

Un trader venezuelano è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere per aver orchestrato una frode che ha causato danni per 40 milioni di sterline al settore aeronautico. Zamora Yrala, ex direttore della società britannica AOG Technics, ha falsificato documenti di migliaia di pezzi venduti a compagnie aeree in tutto il mondo, costringendole a mettere a terra gli aerei e smontare i motori per rimuovere i componenti difettosi. La truffa è stata scoperta nel 2023 da ingegneri della filiale di manutenzione di TAP Air Portugal, che hanno allertato le autorità aeronautiche globali. La frode ha coinvolto parti di motori CFM56, utilizzati su alcuni Airbus A320 SE e Boeing 737, tra gli aerei più venduti al mondo.