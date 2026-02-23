Tra un sogn e ' na sugina | Il Guitto riporta le risate in dialetto al Politeama

Il Guitto ha portato le risate in dialetto al Politeama, perché la sua performance ha fatto emergere il talento e l’energia del comico. La causa è stata la sua capacità di coinvolgere il pubblico con battute spontanee e momenti di improvvisazione. La scena si è animata quando ha raccontato aneddoti locali, creando un’atmosfera di allegria autentica. La serata si è conclusa con applausi calorosi e un pubblico sorridente.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 23 febbraio 2026 - Un sogno può cambiarti la vita. O può essere soltanto l’effetto di una “sbronza”. È tutto racchiuso qui, nel titolo già irresistibile, “Tra un sogn e ’na sugina”, la nuova commedia de Il Guitto, storica compagnia dialettale fanese attiva dal 1978, che torna sul palco del Politeama il 2, 3 e 4 marzo alle 21.15. La vicenda parte da una fragilità molto concreta. Amedeo è un uomo che ha perso equilibrio e misura: il gioco, l’alcol, le difficoltà economiche che pesano sulla famiglia. Poi una notte arriva il sogno. Non uno qualunque, ma quello in cui compare il Santo protettore della città e gli consegna quattro numeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ale & Franz festeggiano 30 anni di risate a Genova: “Capitol’Ho” al Politeama, tra classici e nuove sorprese comiche.Ale e Franz hanno scelto il Politeama di Genova per celebrare i loro 30 anni di comicità, portando in scena “Capitol’Ho”.

“O figgio do baron”: risate in dialetto al Sipario Strappato di ArenzanoIl Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospita sabato 24 gennaio la commedia dialettale “O figgio do baron”, interpretata dalla Compagnia Teatrale Don Bosco e diretta da Gian Solimano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Marta Del Grandi tra sogno e realtà - Giovanni Ansaldo; Water Moon di Samantha Sotto Yambao: un libro al confine tra realtà e sogno; Un sogno sulle ali di cartapesta: Matteo Raciti, una vita tra carri e costumi -; Giulia Impache: Alone Song è il nuovo singolo ft. Charlotte Jacobs.

Tra un lavoro stabile e il sogno di creare un’azienda: i ragazzi e il bivio dopo la maturità, Entusiasmo e incertezzeFirenze, 6 novembre 2025 – Voglio conciliare la mia passione con il lavoro. Questa è una delle frasi che gli studenti ci hanno ripetuto più volte durante la visita al Salone dello Studente nelle ... lanazione.it

Tra sogno e realtà... con Peter PanCASTELFIORENTINOUno spettacolo nato per i bambini e consigliato agli adulti. Per accompagnare in volo Arturo, un professore che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia, e Wendy, sua ... lanazione.it

Vi presentiamo Gianna e Samantha, ovvero Vittoria Lettieri e Irene Guidi. Madre e figlia nella vita, madre e figlia sul palco de "Tra un sogn e na sugina". E sono pronte a portarvi dentro una dinamica familiare che definire "strana" è un complimento generoso. - facebook.com facebook