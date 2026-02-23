tra mostre e aperitivi

Il ritorno alle tradizioni della moda si deve alla decisione di riprendere le sfilate dopo settimane di eventi sportivi e celebrazioni olimpiche. Gli organizzatori hanno scelto di concentrarsi su sei giorni di passerelle, coinvolgendo stilisti e marchi di fama internazionale. La città si prepara ad accogliere visitatori e addetti ai lavori, che attendono con entusiasmo la ripresa delle manifestazioni di moda. L’atmosfera si anima con l’arrivo di modelli e giornalisti da tutto il mondo.

A ltro giro, altra corsa. Dopo quasi tre settimane trascorse all’insegna di sport invernali e cerimonie olimpiche, la città simbolo della moda si appresta a “tornare alle origini”, per sei giorni scanditi da sfilate e grandi nomi. Alla Milano Fashion Week, allora, occhi puntati sugli eventi aperti al pubblico e sugli appuntamenti da non perdere. L’arte e la magia dietro gli scatti delle Olimpiadi: i momenti più iconici di Milano Cortina attraverso le fotografie X Da martedì 24 febbraio a domenica 1 marzo, infatti, Milano si trasformerà, come di consueto, in un palcoscenico internazionale, in cui maison storiche e realtà emergenti sveleranno le loro ultime proposte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

