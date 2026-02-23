tra lecco e albinoleffe un derby senza reti

Il match tra Lecco e AlbinoLeffe termina senza reti, perché i padroni di casa dominano il gioco ma non trovano il modo di segnare. Il Lecco crea diverse occasioni, ma la mancanza di precisione sotto porta blocca il risultato. L'AlbinoLeffe si difende bene e conquista un punto importante in ottica classifica. La partita si conclude con un pareggio che lascia entrambi i club con ancora obiettivi da raggiungere.

Il Lecco fa la partita, ma davanti non riesce a pungere e alla fine non va oltre lo 0-0 casalingo contro l’ AlbinoLeffe (ora a -4 dai playoff). Senza Sipos, ancora out, i lecchesi hanno fatto una gran fatica in avanti e raramente hanno impensierito Baldi. E con questo pareggio i blucelesti perdono terreno dalla Union Brescia, seconda della classe e ora +3, mentre sceonde a soli 3 i punti il vantaggio sul Trento, quarto in classifica. Avvio veemente dell’AlbinoLeffe che, nei primi 10’, si fa pericoloso con Sali (tiro strozzato da buona posizione e poi diagonale pericoloso appena a lato dopo aver saltato Battistini). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

