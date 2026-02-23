Tra Italia e Austria scatta lo stop | si chiude per qualche ora la A23

La chiusura della A23 tra Italia e Austria deriva da lavori di manutenzione nelle gallerie, che richiedono l’interdizione temporanea del tratto. Dalle 22 di martedì 24 febbraio alle 4 di mercoledì 25 febbraio, il traffico rimarrà bloccato tra il confine di Stato e Malborghetto Valbruna. La decisione interessa soprattutto i veicoli in transito e provoca disagi ai pendolari che devono pianificare gli spostamenti in anticipo. La strada resterà chiusa per alcune ore.

Interruzione notturna sulla A23 Udine-Tarvisio per consentire interventi tecnici. Stop anche all’ingresso di Tarvisio sud verso Udine e percorsi alternativi obbligati per chi rientra in Friuli Venezia Giulia Nuova chiusura notturna lungo l’autostrada A23, nel tratto al confine tra Italia e Austria. Per consentire lavori di manutenzione nelle gallerie, dalle 22 di martedì 24 febbraio alle 4di mercoledì 25 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Malborghetto Valbruna, in direzione Udine e verso l’autostrada A4. Contestualmente sarà interdetta anche l’entrata di Tarvisio sud verso Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

