Toscana | 3.480 matrimoni da sogno nel 2025 240 milioni di indotto

La Toscana registra 3.480 matrimoni nel 2025, grazie all’aumento del turismo nuziale. La crescita si deve all’interesse di coppie italiane e straniere per le sue location suggestive e i servizi di alta qualità. Le strutture ricettive e i ristoranti hanno visto un incremento di prenotazioni, contribuendo a un indotto di 240 milioni di euro. Questi dati dimostrano come il settore matrimoniale porti benefici concreti all’economia locale. La regione continua a essere una scelta privilegiata per le nozze da sogno.

Toscana, boom di wedding tourism: 3.480 matrimoni nel 2025 e 240 milioni di euro di indotto. La Toscana si conferma la meta preferita per i matrimoni da favola. Nel 2025, la regione ha registrato oltre 3.480 matrimoni, con un giro d’affari di 240 milioni di euro. A trainare questo successo sono soprattutto le coppie straniere, attratte dai paesaggi mozzafiato e dalla ricca offerta culturale. Le colline del Chianti, la Val d’Orcia e l’Isola d’Elba sono tra le località più richieste, con una preferenza per borghi storici, castelli e ville d’epoca. Il fenomeno non è solo una moda passeggera, ma un ecosistema turistico strutturato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Wedding Tourism in Toscana: nel 2025 indotto a 213 milioni, il comparto traina la destagionalizzazioneNel 2025, il settore del wedding tourism in Toscana raggiungerà un valore di 213 milioni di euro, grazie alla crescente domanda di matrimoni estivi e destinazioni suggestive.

