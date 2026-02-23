Torrino cuccioli strappati alla madre e abbandonati nella vegetazione | pitbull incatenata salvata dai carabinieri

I carabinieri hanno ritrovato sette cuccioli abbandonati in una scarpata nel Torrino, causa di un maltrattamento. La loro madre, una pitbull, è stata trovata incatenata a un palo in un insediamento abusivo. L’intervento ha portato al salvataggio dei piccoli e alla liberazione della madre. I cani sono stati presi in custodia e portati in un rifugio. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si occupa di tutela animale nella zona.

Doppio intervento nel quadrante sud di Roma, tra il Torrino e via del Cappellaccio, dove sette cuccioli sono stati trovati abbandonati in una scarpata e la loro madre, una pitbull, è stata recuperata mentre era incatenata a un palo all’interno di un insediamento abusivo. A operare sono state le Guardie zoofile ambientali del nucleo recupero animali Norsaa, con il supporto dei Carabinieri. Le operazioni, avvenute a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, hanno consentito di mettere in salvo prima i piccoli e poi la cagnolina, detenuta in condizioni ritenute incompatibili con i più elementari principi di tutela e benessere animale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma, attività sul territorio a seguito di segnalazione. Gli operanti NRAN (Nucleo Recupero animali Norsaa) giunti sul posto nella zona Torrino hanno iniziato la ricerca di presunti cuccioli e mamma di cane abbandonati nella fitta vegetazione, la presenza ravv - facebook.com facebook