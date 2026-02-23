Torre a Mare in caos | marciapiede crollato traffico in tilt

Il crollo di un tratto di marciapiede a Torre a Mare ha causato caos nel traffico locale. Il cedimento ha provocato la chiusura temporanea di una strada principale, bloccando il passaggio di veicoli e pedoni. I lavori di messa in sicurezza sono iniziati immediatamente, creando deviazioni e sensi unici. La situazione ha creato disagi ai residenti e ai commercianti della zona, che devono adattarsi alle nuove restrizioni. La riapertura rimane incerta.

Crollo marciapiede a Torre a Mare: traffico bloccato e viabilità rivoluzionata. Un tratto di lungomare crollato, divieti per i mezzi pesanti e sensi unici alternati: è il nuovo scenario che si apre a Torre a Mare dopo il cedimento del marciapiede lungo la costa. Il Comune ha disposto chiusure e modifiche alla viabilità per consentire accertamenti tecnici, con ripercussioni immediate per residenti e automobilisti. La scena è quella di un lungomare ferito: il cedimento, avvenuto lo scorso 17 febbraio dopo una forte mareggiata, ha reso necessari interventi urgenti. Il tratto interessato è quello in prossimità dei civici 23 e 25 di via dei Trulli, dove il marciapiede ha ceduto sotto la forza del mare.