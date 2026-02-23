Torpignattara allontanati dal locale scatenano il caos | lanciati tavolini e sedie

Un gruppo di persone ha provocato il caos a Torpignattara dopo essere stato allontanato da un bar. La lite è degenerata quando hanno lanciato sedie e tavolini contro i presenti, creando un'area di confusione e tensione. La scena si è svolta nella prima mattinata di domenica 22 febbraio, nei pressi del forno Spiga D'oro, dove alcuni clienti si sono visti coinvolti nel tumulto. La polizia è intervenuta per sedare la rissa e ripristinare l’ordine.

Bagarre alle 7 di domenica 22 febbraio. Cresce l'esasperazione tra i commercianti della zona Livia, la titolare del locale, ha raccontato a RomaToday: "Intorno alle 7 di mattino all'interno del forno c'erano un ragazzo e una ragazza, che hanno iniziato a baciarsi e ad andare in là con le effusioni, diciamo così. Pertanto li abbiamo invitati a uscire". La situazione si è tutt'altro che placata. "Inizialmente, hanno inveito contro la banchista poi il quadro è degenerato, quando l'uomo non riusciva più a trovare il cellulare". Sono così cominciati a volare tavoli e sedie. "A quel punto sono sopraggiunte altre persone, un nostro dipendente è stato colpito.

