Torpignattara allontanati dal locale scatenano il caos | lanciati tavolini e sedie

Da romatoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di persone ha provocato il caos a Torpignattara dopo essere stato allontanato da un bar. La lite è degenerata quando hanno lanciato sedie e tavolini contro i presenti, creando un'area di confusione e tensione. La scena si è svolta nella prima mattinata di domenica 22 febbraio, nei pressi del forno Spiga D'oro, dove alcuni clienti si sono visti coinvolti nel tumulto. La polizia è intervenuta per sedare la rissa e ripristinare l’ordine.

Bagarre alle 7 di domenica 22 febbraio. Cresce l'esasperazione tra i commercianti della zona Livia, la titolare del locale, ha raccontato a RomaToday: “Intorno alle 7 di mattino all'interno del forno c'erano un ragazzo e una ragazza, che hanno iniziato a baciarsi e ad andare in là con le effusioni, diciamo così. Pertanto li abbiamo invitati a uscire". La situazione si è tutt’altro che placata. "Inizialmente, hanno inveito contro la banchista poi il quadro è degenerato, quando l'uomo non riusciva più a trovare il cellulare”. Sono così cominciati a volare tavoli e sedie. “A quel punto sono sopraggiunte altre persone, un nostro dipendente è stato colpito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Furiosa rissa fuori dal bar della stazione di Ivrea: ragazzi si affrontano con sedie e tavoliniUna rissa violenta si è svolta ieri pomeriggio davanti al bar della stazione di Ivrea.

Notte di Capodanno a Firenze, maxi rissa a due passi dal Duomo. La battaglia di sedie e tavolini ripresa in un videoNella notte di Capodanno a Firenze, si è verificata una violenta rissa nei pressi del Duomo, coinvolgendo diverse persone e coinvolgendo sedie e tavolini.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Torpignattara, allontanati dal locale scatenano il caos: lanciati tavolini e sedie.

torpignattara allontanati dal localeTorpignattara, allontanati dal bar perché molesti: si vendicano distruggendo il localeAllontanati da un bar perché molestavano gli altri clienti, hanno deciso di vendicarsi. Prima gli insulti, poi tavoli e sedie scagliati con violenza contro i commercianti e contro la vetrina del local ... msn.com

Torpignattara, sfregio alla memoria di Ciro Principessa. La firma del blitz vandalico è di Lotta StudentescaIl circolo Pd locale ha denunciato il fatto con un post Facebook: Installeremo la videosorveglianza, non è la prima volta. Oggetto del raid la targa in memoria del giovane comunista ucciso da un cam ... romatoday.it