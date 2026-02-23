Toro la scossa per ripartire | D’Aversa in panchina al posto di Baroni

Il Torino ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta 3-0 contro il Genoa, che ha segnato la tredicesima sconfitta stagionale. La causa è il risultato pesante che ha spinto la società a puntare su Roberto D’Aversa, che prende il posto di Marco Baroni. La scelta mira a dare una scossa alla squadra e a riaccendere le speranze di miglioramento. La decisione è stata presa nelle prime ore dopo la partita.

Il Torino volta pagina e prova a rilanciare la propria stagione affidandosi a Roberto D'Aversa. La netta sconfitta per 3-0 contro il Genoa, la tredicesima in campionato, è costata l’esonero a Marco Baroni, con la dirigenza granata che già nella notte successiva al match ha deciso di imprimere una sterzata forte al proprio cammino. L’obiettivo è chiaro: blindare quanto prima la salvezza e allontanare qualsiasi rischio in un finale di stagione che si preannuncia più insidioso del previsto. Il margine sul terzultimo posto resta rassicurante, ma l’andamento recente di alcune concorrenti – tra cui Cremonese, Lecce e Fiorentina – ha acceso un campanello d’allarme in casa Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it D’Aversa nuovo allenatore del Torino al posto di Baroni, il contratto e lo staff: come giocheràRoberto D’Aversa prende il comando del Torino, lasciando Marco Baroni. Il Lecce è sterile, il Toro rinasce: Baroni salva la panchina, i giallorossi restano al buioIl Lecce si ferma ancora, il Torino invece riparte e conquista un punto importante. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Toro, un recupero inaspettato per Baroni: ecco chi si è rivisto al Fila (in anticipo); Toro, capolinea Baroni. D’Aversa in pole; Incubo granata: il Toro sprofonda nel vuoto di un Grande Torino spettrale; Scossa Inter, primato con Castellarin! La Juve ha deciso: campionato chiuso. Incubo granata: il Toro sprofonda nel vuoto di un Grande Torino spettraleTorna La scossa granata, la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: Il Toro non corre, non lotta e, cosa più grave, sembra non avere identità ... msn.com Toro, un recupero inaspettato per Baroni: ecco chi si è rivisto al Fila (in anticipo)Dopo lo stop di Ché Adams, arrivano buone notizie dall'infermeria su Obrador La resa dei conti all’ora di pranzo, fischia l’arbitro Guida. Stiamo parlando della sfida in programma domenica prossima a ... msn.com ORA BASTA. IL #TORO È NEL BARATRO. Dopo l’umiliazione di Genova, 47 gol subiti e la B ad un passo, serve una scossa. Chi può salvarci #BaroniOut #SFT #Baroni x.com Terremoto nel Salernitano Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, alle ore 01:28, una scossa di magnitudo 4.5 è stata registrata con epicentro a Montecorice, in provincia di Salerno. L’ipocentro è stato localizzato a circa 319 km di profondità, un dato che spi - facebook.com facebook