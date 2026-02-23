Tornano i treni Freccia nei collegamenti Puglia-Roma due Intercity per la linea Bari-Napoli

Ferrovie dello Stato ha ripristinato i collegamenti tra Puglia e Roma, a causa di un incremento della domanda di viaggi. Due treni Freccia tornano a collegare Bari e la capoluogo, mentre tra Bari e Napoli riprendono due Intercity. La ripresa dei percorsi riguarda soprattutto i pendolari e i turisti che desiderano spostarsi più facilmente tra queste regioni. La decisione permette di offrire un servizio più efficiente per i viaggi diurni tra le principali città del Sud e il Nord.

Da marzo ripartiranno le corse dei convogli Roma Termini-Lecce, con fermate a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari e Brindisi. Riattivata anche una coppia di Intercity Bari Centrale-Napoli Centrale Riprendono i collegamenti ferroviari verso la Capitale e il capoluogo partenopeo. Dal mese di marzo, annuncia Ferrovie dello Stato spa, tornano a circolare due Frecce sulla relazione Puglia-Roma e una coppia di Intercity tra Bari e Napoli. La conclusione di alcuni lavori sul cantiere dell'Altà Velocità Bari-Napoli, hanno permesso la riapertura dei collegamenti fra la le località della regione e Roma. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Passi avanti per l’Alta Velocità Napoli-Bari: attivata la seconda tratta, ripresi i collegamenti tra la Puglia e RomaL’opera ferroviaria tra Napoli e Bari ha fatto un passo avanti: questa mattina è stata attivata la seconda tratta dell’Alta Velocità, rendendo possibile il riavvio dei collegamenti tra la Puglia e Roma.

Treni: tornano i collegamenti notturni Roma-Firenze-Vienna-MonacoDal 14 dicembre 2025 riprendono i collegamenti ferroviari notturni tra Roma, Firenze, Vienna e Monaco di Baviera, interrotti da settembre per lavori infrastrutturali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sabotaggi sulla rete Alta Velocità: treni in ritardo in mezza Italia; Treni, scontro sulle Frecce in Liguria: Modifiche inaccettabili senza confronto.

Treni: tornano i collegamenti ferroviari notturni tra Firenze, Vienna e MonacoFirenze, 14 dicembre 2025 – Tornano pienamente operativi, da oggi, i collegamenti ferroviari notturni diretti tra Roma, Firenze, Vienna e Monaco di Baviera, sospesi a settembre per consentire i lavori ... lanazione.it

Tornano i treni da e per Roma, sospiro di sollievo per i passeggeriBari, stazione centrale. I passeggeri possono tirare un sospiro di sollievo. Le frecce dalla Puglia a Roma, e viceversa, sono tornate, dopo due settimane di stop per i lavori sulla linea Alta Velocità ... rainews.it

Dalle 14.00 alla Nuvola di Roma gli Stati generali dei piccoli Comuni. Puglia e Basilicata presenti. Intanto 7 enti foggiani esclusi dai fondi per la riqualificazione chiedono chiarimenti. - facebook.com facebook