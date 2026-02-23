Torna alla vittoria | Middleton rompe l' incantesimo a Indianapolis

Middleton riporta i Mavericks alla vittoria, interrompendo una striscia di dieci sconfitte consecutive. La sua prestazione decisiva nel quarto periodo ha cambiato le sorti della partita, portando il team a recuperare un deficit importante. La squadra ha mostrato maggiore determinazione e precisione nei tiri decisivi, conquistando così un risultato che sembrava ormai lontano. I Mavericks puntano ora a mantenere questa spinta positiva nelle prossime gare.

Una rimonta significativa ha messo fine a una serie di dieci k.o. consecutivi per i Mavericks, grazie a una prestazione collettiva che ha trovato nel finale la chiave per la vittoria contro i Pacers. Il punteggio finale è stato di 134-130, risultato che certifica il ritorno al successo di Dallas per la prima volta dal 22 gennaio. Khris Middleton ha guidato la coppia realizzativa con una partita da 25 punti, accompagnati da 7 rimbalzi e 7 assist, mentre P.J. Washington ha supportato con 23 punti e 9 rimbalzi. In evidenza anche Marvin Bagley III, autore di una doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pio Esposito rompe l’incantesimo: un gol che vale molto più di Inter-LeccePio Esposito rompe l’incantesimo con un gol che cambia le sorti di Inter-Lecce.

Roma sotto incantesimo: la magia torna protagonista tra teatri e grandi spettacoliRoma si appresta a ospitare una stagione dedicata alla magia, con numerosi spettacoli dal vivo che coinvolgono teatri e grandi eventi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: NBA, risultati della notte: i Celtics battono i Lakers, OKC ferma la striscia di Cleveland; Kate Middleton torna ai Bafta, l’abito riciclato bicolor è la mossa vincente contro lo scandalo; Senza Flagg, i Mavericks tornano finalmente alla vittoria sui Pacers.

Il Paganica Rugby torna alla vittoria conro l’Unione Rugby Firenze. 23 a 14 per i rossoneri contro l’Unione Rugby Firenze - facebook.com facebook

Jannik torna in campo e torna alla vittoria @BMWItalia x.com