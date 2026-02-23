Torino UFFICIALE l’esonero di Baroni | già annunciato il sostituto
La sconfitta casalinga contro il Genoa ha determinato l'esonero di Baroni, che aveva già compromesso la posizione della squadra con la sua quattordicesima sconfitta stagionale. La decisione si è concretizzata dopo una serie di risultati deludenti, lasciando i granata a soli tre punti sopra la zona retrocessione. Il club ha già annunciato il nome del nuovo allenatore, pronto a guidare la squadra nelle prossime partite. La scelta si inserisce in un momento di grande tensione nel campionato.
Fatale al tecnico il ko in casa del Genoa, la quattordicesima stagionale: i granata ora sono appena tre punti sopra la zona retrocessione L’ esonero di Baroni era nell’aria e ora è ufficiale. Il tecnico è stato esonerato dopo la sconfitta di ieri in casa del Genoa, la sesta nelle ultime otto gare di campionato e la quattordicesima in stagione. Adesso i granata occupano la quindicesima posizione, con soli tre punti in più delle terz’ultime Lecce, Fiorentina (sta giocando e vincendo il derby col Pisa) e Cremonese. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
