Torino rivoluzione | D’Aversa sostituisce Baroni sei punti

Il Torino ha deciso di cambiare allenatore dopo una serie di risultati deludenti, scegliendo D’Aversa per sostituire Baroni. La decisione deriva dalla necessità di migliorare la posizione in classifica e di rilanciare il gioco della squadra. D’Aversa arriva in un momento di grande pressione, con l’obiettivo di portare nuove energie e strategie. La scelta ha coinvolto anche il direttore sportivo, che ha valutato attentamente il momento della squadra.

Il Torino cambia guida: addio a Baroni, arriva D'Aversa. Il Torino ha deciso di cambiare guida tecnica in un momento cruciale della stagione. Marco Baroni ha lasciato la panchina granata dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Genoa, una sconfitta che ha segnato un punto di non ritorno per la società. Al suo posto è stato chiamato Roberto D'Aversa, che guiderà la squadra fino a fine stagione con l'obiettivo di allontanare la zona retrocessione, distante solo sei punti. La decisione è stata ufficializzata dal club di Urbano Cairo con un comunicato stampa. Baroni, nonostante il suo impegno e la professionalità dimostrati, non è riuscito a ottenere i risultati necessari per convincere la società a confermarlo.