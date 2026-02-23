Torino morto il bimbo di 5 mesi precipitato dalle scale La mamma | Ho avuto un malore poi la tragedia

Un malore improvviso ha portato alla tragedia a Pessione, frazione di Chieri, dove un neonato di cinque mesi è morto dopo essere precipitato dalle scale. La madre ha raccontato di aver perso i sensi poco prima dell’incidente, lasciando senza parole la comunità. La scena si è consumata nella loro abitazione, lasciando un dolore profondo tra vicini e amici. La polizia sta ancora indagando sulle cause di questa terribile perdita.

Il silenzio più atroce è quello che oggi avvolge Pessione, frazione di Chieri, dove una tragica fatalità domestica ha spezzato la vita di un neonato di soli cinque mesi. Il piccolo non ce l’ha fatta: dopo due giorni di agonia, si è spento a causa dei traumi devastanti riportati nella caduta dalle scale della propria abitazione. In un gesto di estrema e straziante generosità, i genitori hanno già espresso il proprio consenso alla donazione degli organi, ma l’ultima parola spetta ora alla Procura di Torino che, in base alle necessità dell’indagine in corso, dovrà stabilire se e quando concedere il nulla osta per la procedura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: scivolato dalle braccia della mamma colta da maloreUn bambino di cinque mesi è morto a Torino dopo essere scivolato dalle braccia della madre, che aveva avuto un malore.

Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: scivolato dalle braccia della madre colta da maloreUn bambino di 5 mesi è morto a Torino dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccia alla madre, che improvvisamente ha avuto un malore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Bambino di sette anni morto a Rivara, la procura apre un fascicolo e dispone l'autopsia; Operato alle adenoidi, bimbo di 7 anni muore una settimana dopo l’intervento: aperta un’inchiesta; E' morto il bimbo di Napoli operato al cuore; Morto il piccolo Domenico, da Torino a Palermo: la solidarietà spontanea di un Paese in ansia.

Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: scivolato dalle braccia della madre colta da maloreNon ce l’ha fatta il bimbo di 5 mesi ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale a Torino dopo essere rimasto ferito nei giorni scorsi a seguito di una caduta dalle scala nella ... ilmessaggero.it

Torino, morto il bimbo di 5 mesi precipitato dalle scale. La madre: «Ho avuto un malore e mi è caduto dalle braccia»L'incidente sabato mattina, 21 febbraio, a Pessione, piccola frazione di Chieri alle porte di Torino. Il piccolo era in braccio alla mamma quando la donna ha avuto un improvviso malore: è caduto e ha ... msn.com

Torino, morto il bimbo di 5 mesi precipitato dalle scale. La madre: «Ho avuto un malore e mi è caduto dalle braccia» x.com

Morto due giorni fa dopo trent'anni di carcere e nessun pentimento, nel 1983 fu il mandante dell'assassinio del procuratore di Torino. In un'intervista a La Stampa, don Ciotti aveva denunciato quella che sarebbe stata "una ferita in più ai familiari delle vittime" - facebook.com facebook