Torino ko col Genoa fatale per Baroni | ecco chi prenderà il suo posto sulla panchina granata

Il Torino ha esonerato Marco Baroni dopo la sconfitta contro il Genoa, causata da una sequenza di risultati deludenti. La decisione è arrivata perché la squadra si trova in una posizione preoccupante in classifica, vicina alla zona retrocessione. La società ha comunicato di aver preso questa scelta per cambiare rotta e migliorare le prestazioni sul campo. Nei prossimi giorni verrà annunciato il nome del suo sostituto.

La sconfitta contro il Genoa di Daniele De Rossi è costata cara a Marco Baroni: nelle scorse ore, infatti, il Torino ha diramato una nota ufficiale in cui annuncia ai tifosi di aver sollevato dal proprio incarico l'allenatore toscano, per via di un rendimento ben al di sotto delle aspettative che colloca la squadra granata a pochi punti di distanza dalla bagarre della zona retrocessione. "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Baroni dall'incarico di allenatore della prima squadra", spiega il club sul proprio sito. "La società ringrazia il tecnico e il suo staff per l'attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera", conclude il breve comunicato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Genoa Torino 3-0, nuovo flop dei granata: il tris del Grifone mette in serio pericolo la panchina di Baroni. Il resoconto del matchIl Genoa ha battuto il Torino 3-0, a causa di una difesa granata imprecisa e poco compatta.

