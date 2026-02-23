Torino esonerato Baroni | il comunicato ufficiale
Torino ha sollevato dall'incarico il tecnico dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa, che ha segnato il fallimento della squadra in questa stagione. La decisione è arrivata dopo una serie di risultati negativi e un rendimento insoddisfacente. La società ha deciso di intervenire subito per cercare di cambiare il corso delle cose. Ora si cercano nuovi elementi per il futuro del club.
Il Torino esonera Marco Baroni e riparte da Roberto D'Aversa. La separazione con il tecnico toscano e l'arrivo di quello abruzzese sono diventati ufficiali questo pomeriggio: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della prima squadra - si legge sul sito del Toro -. La società ringrazia il tecnico e il suo staff per l'attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera". Fatale all'ormai ex allenatore granata la sconfitta per 3-0 in casa del Genoa, la settima nelle ultime 10 giornate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni dopo una serie di risultati deludenti.
Il Torino ha annunciato l'esonero di Vagnati, una decisione inaspettata per i tifosi e il club.
Torino, la delusione di Baroni dopo il KO col Como: Bisogna chiedere scusa ai tifosi
