Torino esonerato Baroni | al suo posto ecco D' Aversa

Baroni viene esonerato dopo la pesante sconfitta contro il Genoa, che ha segnato il suo addio alla guida del Torino. La decisione è arrivata dopo una serie di risultati deludenti e partite in cui la squadra ha mostrato poche miglioramenti. D'Aversa prende il suo posto, con l’obiettivo di cambiare rotta e migliorare le prestazioni. La società ha comunicato ufficialmente la scelta, puntando a un nuovo inizio.

Il Torino esonera Marco Baroni e riparte da Roberto D'Aversa. La separazione con il tecnico toscano e l'arrivo di quello abruzzese sono diventati ufficiali questo pomeriggio: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall'incarico di allenatore della prima squadra - si legge sul sito del Toro -. La società ringrazia il tecnico e il suo staff per l'attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera". Fatale all'ormai ex allenatore granata la sconfitta per 3-0 in casa del Genoa, la settima nelle ultime 10 giornate.