Torino divisa | Lo Russo dice no alla riforma giustizia

Stefano Lo Russo ha deciso di votare no alla riforma della giustizia, criticando le possibili conseguenze sulla macchina giudiziaria. La sua scelta deriva dalle preoccupazioni riguardo all’effetto che potrebbe avere sulla tutela dei diritti dei cittadini e sull’indipendenza dei giudici. Con questa posizione, il sindaco di Torino si schiera apertamente contro la proposta del Governo, invitando i cittadini a riflettere sulle possibili ripercussioni. La decisione di Lo Russo si inserisce in un dibattito più ampio sulla riforma in corso.

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo voterà no al referendum sulla riforma della giustizia. Torino, 23 febbraio 2026 — A meno di un mese dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha annunciato che voterà no alla riforma della giustizia proposta dal Governo Meloni. La riforma, firmata dal ministro Carlo Nordio, riguarda la separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri e la creazione di due Consigli superiori e una nuova Corte disciplinare. Lo Russo ha motivato la sua scelta con la convinzione che la giustizia non debba diventare un’arma politica, un principio che ritiene fondamentale per la credibilità delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum: Bonaccini, 'riforma non tocca problemi giustizia, lo dice Nordio'Il ministro Nordio ha affermato che la riforma in discussione non interferirà con i problemi attuali della giustizia, né per cittadini né per imprenditori.

Cinisi dice no alla riforma: avvocati e impegno civile per un voto consapevole sul referendum giustizia.A Cinisi, gli avvocati e i cittadini si oppongono alla riforma della giustizia, che potrebbe modificare il sistema giudiziario italiano.

