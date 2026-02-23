Torino | divieto funerale in chiesa per boss ‘ndrangheta

Il questore di Torino, Massimo Gambino, ha deciso di vietare il funerale in chiesa per un boss della ’ndrangheta deceduto venerdì scorso a 73 anni. La misura nasce dalla preoccupazione di possibili tensioni e di rischi legati alla presenza di numerosi affiliati nel territorio. La decisione riguarda specificamente la celebrazione religiosa prevista nel capoluogo piemontese. Le autorità temono che l’evento possa diventare un momento di aggregazione per la criminalità organizzata.

Il questore di Torino vieta il funerale in chiesa per un boss della ’ndrangheta. Il questore di Torino, Massimo Gambino, ha disposto severe restrizioni per il funerale di Domenico Belfiore, boss della ’ndrangheta deceduto venerdì scorso a 73 anni all’ospedale di Chivasso. Le esequie non si terranno in chiesa e sarà vietato anche il corteo funebre. La sepoltura, prevista al cimitero di Chivasso, dovrà avvenire in forma privata. Belfiore era stato condannato in via definitiva come mandante dell’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia, ucciso da un commando il 26 giugno del 1983. Il boss non si era mai pentito e il funerale in chiesa aveva suscitato polemiche, tra cui quella di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

