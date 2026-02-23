Torino blinda il traffico | stop diesel e restrizioni per due giorni

Il livello 1 del semaforo antismog si attiva a causa delle alte concentrazioni di smog in città, portando a restrizioni sul traffico. Per due giorni, Torino blocca le auto diesel per ridurre l’inquinamento e proteggere la salute dei residenti. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo che i livelli di polveri sottili hanno superato i limiti consentiti. La misura mira a migliorare la qualità dell’aria e a sensibilizzare sulla necessità di ridurre le emissioni.

Torino e il semaforo arancione: quali scenari per il futuro?. Il cielo sopra Torino si tinge di arancio, ma non per un tramonto spettacolare, bensì per l’attivazione del livello 1 del semaforo antismog. Da martedì 24 a mercoledì 25 febbraio, la città e alcuni comuni limitrofi dovranno fare i conti con restrizioni al traffico più stringenti. La decisione è scattata dopo che i dati previsionali forniti da Arpa Piemonte hanno evidenziato il superamento del valore di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi. La misura, che entrerà in vigore domani, non è un evento isolato. 🔗 Leggi su Ameve.eu Smog, altri due giorni da 'codice rosso': tornano le misure straordinarie, stop ai diesel Euro 5Per i prossimi tre giorni, le previsioni dell'Arpae indicano un superamento dei limiti di polveri sottili PM10, con conseguente applicazione di misure straordinarie. Torino in allerta: manifestazione di Aska provoca restrizioni traffico e deviazioni autobus dal pomeriggioTorino si sveglia con le strade bloccate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: 'Ambra Sabatini a un metro del traguardo', arriva docufilm dell'atleta. Torino: blocco del traffico 24 – 25 febbraio 2026 per allerta smogSale il livello di inquinamento a Torino: diesel Euro 5 fermi dal 24 al 25 febbraio 2026 per allerta smog, ma il blocco potrebbe estendersi. sicurauto.it Semaforo antismog: a Torino scatta il livello 1 (arancio) per due giorniSuperato il valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi ... torinotoday.it Dopo la vittoria contro il Torino il Bologna blinda Jens #Odgaard Settimana scorsa era arrivata l'ufficialità del prolungamento di Castro, blindato dagli emiliani fino al 2030 x.com Dopo la vittoria contro il Torino il Bologna blinda Jens Odgaard Settimana scorsa era arrivata l'ufficialità del prolungamento di Castro, blindato dagli emiliani fino al 2030 - facebook.com facebook